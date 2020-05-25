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Есть жертвы: мощный ураган в Свердловской области валит строительные краны

Есть жертвы: мощный ураган в Свердловской области валит строительные краны
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Буйство природы попало на видео

Мощные порывы ветра громят Свердловскую область. От неистовства стихии уже пострадала автостоянка и детская площадка – с парковки снесло крышу, а в одном из екатеринбургских дворов разворотило деревянный домик для игр.

Не обошлось и без жертв. На ролике телеграм-канала "Подъем" запечатлено падение строительного крана, спровоцированное мощным порывов ветра, и завалившийся набок деревянный домик на детской площадке. Как стало известно, в результате падения крана погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское Управление по здравоохранению.

Второй жертвой стихии стал мужчина, на которого упала оторвавшаяся кровля со здания в городе Арамиль, рассказал информагентству руководитель пресс-центра местного главка МВД Валерий Горелых.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно, как сорвавшийся с крыши автостоянки кусок пластикового покрытия сбивает с ног человека. Удар оказался такой силы, что россиянина впечатало в стоящий рядом автомобиль. После содеянного лист кровли продолжил свое "путешествие" по улицам Екатеринбурга.

Также стало известно, что третьей жертвой урагана стал мужчина 1983 года рождения, его ударило железными воротами, сообщает РИА Новости.


Ранее "Утро.ру" рассказывало о неутешительных прогнозах ученых. Специалисты уверены, что количество и сила ураганов, которые накрывают Землю, будет со временем только увеличиваться.

Ольга ФЕДОРОВА

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