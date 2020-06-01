Бункер называют оперативным пунктом управления при ЧС

Сотрудники секретной службы США увели американского президента Дональда Трампа в подземное убежище, когда начались протесты возле Белого дома. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что сооружение служит оперативным штабом при чрезвычайных ситуациях. Более точных причин "бегства" американского лидера СМИ не предоставили. Трамп провел в бункере менее часа. NYT пишет, что президент и его родные были потрясены таким опытом.

"МИР 24" напоминает, что до этого бункер использовали в 2001 году. Вице-президент Дик Чейни и 43-й американский лидер Джордж Буш спускались в укрытие, поскольку боялись, что террористы направят самолет на Белый дом.

Массовые беспорядки в Штатах продолжаются уже несколько дней. Протесты начались после того, как в Миннеаполисе убили чернокожего охранника Джорджа Флойда. Уточняется, что скончался он в результате пыток со стороны полицейских, пишет URA.RU.

Фоторепортаж о беспорядках в Штатах смотрите на "Утро.ру".