Теперь солдата будут судить по двум статьям

Устроившего бойню в воинской части Забайкальского края Рамиля Шамсутдинова обвинят в еще одном преступлении. Срочника, который стал известен после того, как устроил пальбу по сослуживцам в воинской части под Читой, будут судить по новой статье.

Официальный защитник солдата Равиль Тугушев рассказал в интервью URA.RU, что его подопечного, помимо всего прочего, обвиняют в покушении на убийство.

Ранее Шамсутдинову предъявили обвинение по статье "Убийство". Однако две жертвы стрелка остались в живых, поэтому обвинение было разделено на две части, поясняет "ФедералПресс". Таким образом, к списку добавилась статья "Покушение на убийство".

Как напоминает НСН, в ходе устроенной обвиняемым пальбы расстреляны десять человек, восемь из них скончались. Позже солдат заявил, что подвергался издевательствам.

После своего ареста молодой человек написал открытое письмо, в котором принес извинения родным умерших. Он сообщил, что совершил ужасное злодеяние, потому что у него "не было другого выхода", напомнил телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" писало, как издевавшийся над сослуживцами в Забайкалье солдат откупился от обвинений. Тогда Рамиль Шамсутдинов остался единственным, кто не отказался от обвинений в издевательствах против старшего по званию сослуживца Руслана Мухатова.