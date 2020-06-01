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Устроившего бойню в воинской части Забайкальского края Рамиля Шамсутдинова обвинят в еще одном преступлении. Срочника, который стал известен после того, как устроил пальбу по сослуживцам в воинской части под Читой, будут судить по новой статье.
Официальный защитник солдата Равиль Тугушев рассказал в интервью URA.RU, что его подопечного, помимо всего прочего, обвиняют в покушении на убийство.
Ранее Шамсутдинову предъявили обвинение по статье "Убийство". Однако две жертвы стрелка остались в живых, поэтому обвинение было разделено на две части, поясняет "ФедералПресс". Таким образом, к списку добавилась статья "Покушение на убийство".
Как напоминает НСН, в ходе устроенной обвиняемым пальбы расстреляны десять человек, восемь из них скончались. Позже солдат заявил, что подвергался издевательствам.
После своего ареста молодой человек написал открытое письмо, в котором принес извинения родным умерших. Он сообщил, что совершил ужасное злодеяние, потому что у него "не было другого выхода", напомнил телеканал "360".
Ранее "Утро.ру" писало, как издевавшийся над сослуживцами в Забайкалье солдат откупился от обвинений. Тогда Рамиль Шамсутдинов остался единственным, кто не отказался от обвинений в издевательствах против старшего по званию сослуживца Руслана Мухатова.
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