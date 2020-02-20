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Издевавшийся над сослуживцами в Забайкалье солдат откупился от обвинений

Издевавшийся над сослуживцами в Забайкалье солдат откупился от обвинений
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
От компенсации отказался только Рамиль Шамсутдинов

Устроивший бойню в воинской части Забайкальского края солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов остался единственным, кто не отказался от обвинений в издевательствах против старшего по званию сослуживца Руслана Мухатова. Об этом сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

По словам защитника, Тугушев заплатил всем, кто выдвигал против него претензии, по 500 рублей, и они отказались от обвинений. Только Шамсутдинов отверг деньги и поддержал выдвинутые ранее претензии, передает URA.RU.

При этом Мухатов признает, что бил солдат, но заявляет, что делал это по их просьбе. В частности, когда Шамсутдинов не смог ходить, как было велено, "гусиным шагом", он попросил Мухатова его "ударить и отпустить", сообщает подробности телеграм-канал Mash. По словам подсудимого, он выполнил просьбу и даже предварительно надел боксерскую перчатку, чтобы смягчить удар.

В деле о неуставных отношениях в воинской части под Читой Шамсутдинов проходил как потерпевший. При этом он сам является обвиняемым в убийстве 8 сослуживцев 25 октября 2019 года. По его словам, он не вынес издевательств в армии.

Сейчас подсудимый проходит экспертизу на вменяемость в Москве.

Николай ВИКТОРОВ

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