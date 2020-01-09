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Солдат из Забайкалья выдал правду о бойне

Солдат из Забайкалья выдал правду о бойне
Фото: www.globallookpress.com
Стрелок объяснил свой поступок

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо, в котором попросил прощения у близких погибших и признался, что собирался связать жизнь с армией. По словам Шамсутдинова, он "сорвался", потому что больше не мог терпеть издевательств над собой.

"Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня если сможете... Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь", – говорится в письме, опубликованном на страничке группы поддержки "ВКонтакте" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Солдат подчеркнул, что не собирался уклоняться от воинской повинности и даже готов был остаться служить в армии. Однако он "не ожидал, что попадет в такой ад". 

Рамиль Шамсутдинов, проходивший службу в Забайкалье, застрелил 9 солдат и офицеров, еще один его сослуживец был тяжело ранен. Трагедия произошла 25 октября прошлого года, напоминает телеканал "Царьград". Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что его подзащитный неоднократно подвергался физическому и эмоциональному насилию.

Валентина МАЙОРОВА

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