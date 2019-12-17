Рядовому запрещали спать несколько суток до трагедии

Солдата-срочника, расстрелявшего своих сослуживцев в Забайкалье, признали потерпевшим – Рамиль Шамсутдинов подвергался физическому и эмоциональному насилию. Об этом сообщил адвокат рядового.

Также стало известно, что перед трагедией Шамсутдинов не спал несколько суток. Ответственный офицер не проконтролировал, чтобы солдаты убрали оружие перед сдачей боеприпасов, он лишь следил за тем, чтобы они не спали. Как только рядовой отключался, его будили, заставляли отжиматься и бегать, сообщает Telegram-канал Mash. Тогда Рамиль достал автомат и открыл огонь.

Следователи возбудили уголовное дело о дедовщине в воинской части. "По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими", – написал на своей странице в Facebook один из адвокатов рядового Руслан Нагиев.

Трагедия произошла 25 октября: при смене караула солдат расстрелял сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двоих. Шамсутдинов заявил, что над ним долгое время издевались, однако сейчас он сожалеет о своем поступке.

