У стрелка было время переосмыслить случившееся

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов переживает, что расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Ему жаль, что некоторые ребята оказались случайными жертвами трагедии. Перед родителями солдата Евгения Графова, раненного в перестрелке, Шамсутдинов даже лично извинился.

"Шамсутдинов позвонил из СИЗО матери раненного и извинился. Он сказал, что не хотел расстреливать ее сына, но в суете зацепил и его", – рассказал URA.RU сосед родных Графова.

Евгений Графов уже почти месяц находится в московском военном госпитале им. Бурденко в тяжелом состоянии. Он был одним из 10 человек, попавших под автоматный огонь, который открыл Шамсутдинов 25 октября во время смены караула в воинской части №54160. Восемь военнослужащих погибли. Отец устроившего бойню солдата уверен, что сына довели до нервного срыва неуставные отношения, практикующиеся в армейском подразделении.