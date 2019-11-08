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Жертв трагедии в Забайкалье стало больше

Ранее сообщалось, что солдат убил 8 сослуживцев

В военном госпитале им.Бурденко в Москве скончался 19-летний военнослужащий Евгений Графов. Он был ранен во время бойни, которую устроил в воинской части под Читой солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, сообщает в пятницу, 8 ноября, телеграм-канал "112".

Отмечается, что Графову было проведено несколько операций, но спасти его все-таки не удалось. Он стал 9-й жертвой Шамсутдинова.

По другим данным, Графов продолжает бороться за свою жизнь. По информации телеграм-канала Mash, молодой человек находится в реанимации.

Накануне Шамсутдинов признал, что сожалеет о гибели только 2 сослуживцев – они попали под огонь случайно.

Трагедия в Забайкалье произошла 25 октября. Что спровоцировало агрессию срочника, выясняет следствие.

Николай ВИКТОРОВ

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