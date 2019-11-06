В министерстве опровергли последнюю версию случившегося в воинской части

ЧП в Забайкалье, которое случилось якобы из-за надругательства над солдатом, прокомментировали в Минобороны. В ведомстве заверили, что версия об изнасиловании, которую, как писали СМИ, распространяет отец срочника, – выдумка.

Цель распространения клеветы, по мнению военнослужащих, выгородить забайкальского стрелка, жертвами которого стали 8 человек.

"Распространенная одним из Telegram-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью", – цитирует заявление Минобороны "Лента.ру".

В оборонном ведомстве уточнили, что названные ранее причины трагедии также не отличались правдивостью. С помощью вранья осведомители пытаются повлиять на ход дела.

Напомним, солдат в Забайкалье расстрелял сослуживцев из табельного оружия 25 октября якобы на почве бытового конфликта. Хотя изначально действия бойца оправдывали его личными переживаниями.