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Трагедия в воинской части в Забайкалье произошла из-за грязных полов

Трагедия в воинской части в Забайкалье произошла из-за грязных полов
Фото: www.globallookpress.com
Солдат отказался выполнять задание ротного

Появились подробности трагедии в Забайкалье – незадолго до происшествия в воинской части между расстрелявшим людей срочником и его сослуживцами произошел конфликт.

"Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного",

рассказал РИА Новостям источник, знакомый с ситуацией. По его словам, раскаяния стрелявший не испытывает. Об этом сообщалось и после первого допроса, передает "Царьград".

Инцидент произошел 25 октября: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.

Карина СИРАЗОВА
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