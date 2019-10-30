Солдат отказался выполнять задание ротного

Появились подробности трагедии в Забайкалье – незадолго до происшествия в воинской части между расстрелявшим людей срочником и его сослуживцами произошел конфликт.

"Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного",

– рассказал РИА Новостям источник, знакомый с ситуацией. По его словам, раскаяния стрелявший не испытывает. Об этом сообщалось и после первого допроса, передает "Царьград".

Инцидент произошел 25 октября: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.

