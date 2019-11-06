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Отец солдата назвал истинную причину трагедии в Забайкалье

Отец солдата обвинил военных в бойне в Забайкалье
Фото: www.globallookpress.com
Заключенный о своем поступке не жалеет

Солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье из-за неуставных отношений. Об этом рассказал его отец после встречи с сыном в СИЗО.

"Что его могло вывести? Сразу понятно – дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния",

рассказал отец солдата РБК. Он надеется на то, что сына приговорят к 15 годам лишения свободы, а не пожизненному сроку. Отец также заявил, что заключенный не раскаивается в содеянном и пошел на это осознанно.

"Папа, прости, я иначе не мог. Или они бы меня грохнули, или я их. Что они со мной делали, я не прощу",

передает отец слова стрелявшего изданию "Подъем". Он также отметил, что в СИЗО его сын похудел, но чувствует себя "бодро" и улыбается, а взгляд стал "тяжелый, мужской, взрослый". На будущее смотрит с оптимизмом. Сегодня к заключенному приехали адвокаты из Москвы.

Трагедия произошла 25 октября: при смене караула солдат стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двоих. Ранее сообщалось, что незадолго до происшествия между срочником и его сослуживцами произошел конфликт.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Молодец парень, когда стая нападает, только отстрел поможет. Пусть другие ублюдки подумают.
Гость
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Офицерье которое там это устраивало- это жалкая слякоть которая в первом же боевом абделывались и плакали как дети это всё БЫЛО.
Гость
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Гость
Это получается,если кого нибудь обидят, то он возьмёт оружие и пой дет всех настреливать,тогда можно всех оправдать и у нас и везде, там кстати вроде и не обидчики пострадали , а теперь он раскаивается,смешно
А у нас так и выходит - закон уже не работает, теперь выходит надо самим защищать себя. Повторю офицеров этой части нужно поставить к стенке и расстрелять
Гость
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Настоящий мужчина!Жаль что мужественность у бесправного солдата доказывается таким образом!Неуставные отношения укоренились в армии ..........законы не работают......
Гость
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Парню конечно нужно срок давать - но не за расстрел 8-<цензура>, а за расстрел двоих - в которых он как сам признался не собирался изначально стрелять. А вот офицеров этой части нужно поставить к стенке и расстрелять. Человека довели до этого - чтобы он с оружием защищал свою честь. А вот местных командиров которые допустили это - надо минимум посадить, а правильнее будет расстрелять
Гость
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Очень жаль парня, не выдержил издевательства,постоял за себя.
Гость
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Это получается,если кого нибудь обидят, то он возьмёт оружие и пой дет всех настреливать,тогда можно всех оправдать и у нас и везде, там кстати вроде и не обидчики пострадали , а теперь он раскаивается,смешно
Гость
Ответить
В разведку с такими парнями можно идти смело.
Гость
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Гость
Тебя бы <цензура> башкой в очко окунуть, я бы посмотрел на тебя!! Пацан красава сделал своё мужское достоинства отстоял!!! А ты <цензура> так и тёр бы очки спокойно и плакал в подушку!!! Он мужик!!! А ты <цензура>!!!!
Правельно сделал меньше такой <цензура> будет никто не даёт право издеваться тем болеев в армии мой внук сейчас служит и я очень боюсь за него своими руками задушу, если кто руку поднимает на него
Гость
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Красава пацан. Мочить этих моральных дегенератов. В бою такие во все стороны метались как крысы .приходилось мочить самим.
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