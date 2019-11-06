Отец солдата обвинил военных в бойне в Забайкалье

Заключенный о своем поступке не жалеет

Солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье из-за неуставных отношений. Об этом рассказал его отец после встречи с сыном в СИЗО.

"Что его могло вывести? Сразу понятно – дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния",

– рассказал отец солдата РБК. Он надеется на то, что сына приговорят к 15 годам лишения свободы, а не пожизненному сроку. Отец также заявил, что заключенный не раскаивается в содеянном и пошел на это осознанно.

"Папа, прости, я иначе не мог. Или они бы меня грохнули, или я их. Что они со мной делали, я не прощу",

– передает отец слова стрелявшего изданию "Подъем". Он также отметил, что в СИЗО его сын похудел, но чувствует себя "бодро" и улыбается, а взгляд стал "тяжелый, мужской, взрослый". На будущее смотрит с оптимизмом. Сегодня к заключенному приехали адвокаты из Москвы.

Трагедия произошла 25 октября: при смене караула солдат стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двоих. Ранее сообщалось, что незадолго до происшествия между срочником и его сослуживцами произошел конфликт.