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Устроивший бойню в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов жалеет, что лишил жизни восемь человек: по его словам, двое под огонь попали случайно. Об этом рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов.
Он встретился с сыном в следственном изоляторе в Чите:
"Я ему сказал, чтобы ни о чем не думал, сотрудничал со следствием, не покрывал никого, не скрывал", – сообщил Салим Шамсутдинов ТАСС.
По его словам, он, как ветеран МВД, понимает, что сын может получить пожизненный срок за свое преступление. Он заметил, что Рамиль похудел и поседел в свои 20 лет, пишет "Царьград".
Бойня в Забайкалье произошла 25 октября. Солдат расстрелял сослуживцев-срочников. Среди возможных причин называют бытовой конфликт, неуставные отношения в части и личные переживания бойца, не связанные со службой.
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