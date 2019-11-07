Жертвами трагедии стали невиновные

Устроивший бойню в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов жалеет, что лишил жизни восемь человек: по его словам, двое под огонь попали случайно. Об этом рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов.

Он встретился с сыном в следственном изоляторе в Чите:

"Я ему сказал, чтобы ни о чем не думал, сотрудничал со следствием, не покрывал никого, не скрывал", – сообщил Салим Шамсутдинов ТАСС.

По его словам, он, как ветеран МВД, понимает, что сын может получить пожизненный срок за свое преступление. Он заметил, что Рамиль похудел и поседел в свои 20 лет, пишет "Царьград".

Бойня в Забайкалье произошла 25 октября. Солдат расстрелял сослуживцев-срочников. Среди возможных причин называют бытовой конфликт, неуставные отношения в части и личные переживания бойца, не связанные со службой.

