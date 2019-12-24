Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат отказался от родных

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат отказался от родных
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Рамиль Шамсутдинов сделал резкое заявление

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший 8 сослуживцев в Забайкалье, не хочет встречаться с отцом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, молодому человеку, устроившему бойню в столице, проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Салим Шамсутдинов хотел увидеться с сыном, но тот запретил ему приезжать.

Рамиль заявил, что отцу лучше не рисковать: Салим перенес инсульт, и перелет может ударить по его здоровью. Стрелок беспокоится о родителе.

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев-срочников 25 октября. Погибли 8 человек, двое были ранены. Причинами бойни могли стать бытовой конфликт или неуставные отношения в военной части.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

На открытии Крымского моста произошел конфуз

Начальника поезда забыли на перроне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей