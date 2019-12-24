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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший 8 сослуживцев в Забайкалье, не хочет встречаться с отцом.
Как сообщает телеграм-канал Mash, молодому человеку, устроившему бойню в столице, проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Салим Шамсутдинов хотел увидеться с сыном, но тот запретил ему приезжать.
Рамиль заявил, что отцу лучше не рисковать: Салим перенес инсульт, и перелет может ударить по его здоровью. Стрелок беспокоится о родителе.
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев-срочников 25 октября. Погибли 8 человек, двое были ранены. Причинами бойни могли стать бытовой конфликт или неуставные отношения в военной части.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем