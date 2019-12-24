Рамиль Шамсутдинов сделал резкое заявление

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший 8 сослуживцев в Забайкалье, не хочет встречаться с отцом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, молодому человеку, устроившему бойню в столице, проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Салим Шамсутдинов хотел увидеться с сыном, но тот запретил ему приезжать.

Рамиль заявил, что отцу лучше не рисковать: Салим перенес инсульт, и перелет может ударить по его здоровью. Стрелок беспокоится о родителе.

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев-срочников 25 октября. Погибли 8 человек, двое были ранены. Причинами бойни могли стать бытовой конфликт или неуставные отношения в военной части.

