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Слова солдата Рамиля Шамсутдинова о мучениях, которым его подвергали сослуживцы в армии, подтвердились. Дело о дедовщине, по которому Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников проходят как потерпевшие, передано в суд.
"Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины", – сообщил URA.RU адвокат Руслан Нагиев.
Рядовой Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Забайкалье 25 октября. На допросе он заявил, что не жалеет о содеянном, так как убитые над ним издевались: били, не давали спать и отнимали деньги.
Ситуация с деньгами, кстати, еще расследуется. Если обвинения подтвердятся, будет возбуждено еще одно уголовное дело.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем