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Издевательства над забайкальским стрелком оказались правдой

Издевательства над забайкальским стрелком оказались правдой
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Факты дедовщины в воинской части доказаны

Слова солдата Рамиля Шамсутдинова о мучениях, которым его подвергали сослуживцы в армии, подтвердились. Дело о дедовщине, по которому Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников проходят как потерпевшие, передано в суд.

"Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины", – сообщил URA.RU адвокат Руслан Нагиев.

Рядовой Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Забайкалье 25 октября. На допросе он заявил, что не жалеет о содеянном, так как убитые над ним издевались: били, не давали спать и отнимали деньги.

Ситуация с деньгами, кстати, еще расследуется. Если обвинения подтвердятся, будет возбуждено еще одно уголовное дело.

Николай ВИКТОРОВ

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