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В частном доме в подмосковном Красногорске 2 июня произошло возгорание. Пожар был оперативного локализован, однако в огне погибли два человека.
О трагедии сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-центр подмосковного ГУ МЧС РФ.
В тушении пожара приняли участие 23 специалиста и семь единиц спецтехники, отмечает "Подмосковье сегодня".
Ранее "Утро.ру" рассказывало о российском музыканте, который сгорел в собственной квартире.
Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы
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