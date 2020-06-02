ЧП случилось рано утром

В частном доме в подмосковном Красногорске 2 июня произошло возгорание. Пожар был оперативного локализован, однако в огне погибли два человека.

О трагедии сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-центр подмосковного ГУ МЧС РФ.

В тушении пожара приняли участие 23 специалиста и семь единиц спецтехники, отмечает "Подмосковье сегодня".



Ранее "Утро.ру" рассказывало о российском музыканте, который сгорел в собственной квартире.