В результате случившегося погиб один человек

Взрыв в многоэтажном доме на территории района Чертаново не связан с бытовым газом. Причины случившегося будут выяснены. С таким заявлением выступили представители "Мосгаза". Информацию от службы опубликовал у себя телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что взрыв в столичной девятиэтажке унес с собой жизнь одного человека. Еще один пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы.

В результате случившегося выбило окна на четвертом и пятом этажах жилого строения. В одной из квартир начался пожар.