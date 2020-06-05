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Взрыв в многоэтажном доме на территории района Чертаново не связан с бытовым газом. Причины случившегося будут выяснены. С таким заявлением выступили представители "Мосгаза". Информацию от службы опубликовал у себя телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Напомним, что взрыв в столичной девятиэтажке унес с собой жизнь одного человека. Еще один пострадал. На месте продолжают работать оперативные службы.
В результате случившегося выбило окна на четвертом и пятом этажах жилого строения. В одной из квартир начался пожар.
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