Концентрация нефтепродуктов превысила норму

Специалисты выяснили, что боны, которыми оградили часть рек после разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, не помогают так, как ожидалось. Об этом рассказала заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

По ее словам, эксперты решили узнать, являются ли боны преградой для загрязнений и были ли они выставлены вовремя. Гуменюк поведала, что в реке Амбарная за пределами бонов концентрация нефтепродуктов оказалась выше, чем положено.

Она также добавила, передает "Интерфакс", что, возможно, причина в том, что заграждения установили не сразу, а когда основное пятно уже утекло. Гуменюк рассказала, что в ручье Безымянный также сохраняется высокая концентрация дизельного топлива.

Эксперты и ранее говорили о том, что боны менее эффектны при разливе дизельного топлива, чем при ситуации с нефтью.



В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля" – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), произошел разлив нефтепродуктов из-за того, что просел свайный фундамент.