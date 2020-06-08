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Дизельное топливо попало за пределы ограждений на реках после аварии в Норильске

Концентрация нефтепродуктов превысила норму

Специалисты выяснили, что боны, которыми оградили часть рек после разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, не помогают так, как ожидалось. Об этом рассказала заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

По ее словам, эксперты решили узнать, являются ли боны преградой для загрязнений и были ли они выставлены вовремя. Гуменюк поведала, что в реке Амбарная за пределами бонов концентрация нефтепродуктов оказалась выше, чем положено. 

Она также добавила, передает "Интерфакс", что, возможно, причина в том, что заграждения установили не сразу, а когда основное пятно уже утекло. Гуменюк рассказала, что в ручье Безымянный также сохраняется высокая концентрация дизельного топлива. 

Эксперты и ранее говорили о том, что боны менее эффектны при разливе дизельного топлива, чем при ситуации с нефтью.  

В конце мая на ТЭЦ-3,  принадлежащей "дочке" "Норильского никеля" – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), произошел разлив нефтепродуктов из-за того, что просел свайный фундамент. 

Полина ИВАНОВА

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