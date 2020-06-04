Токсичные вещества просочились в почву и попали в реки, снабжающие питьевой водой население

Площадь загрязнения нефтепродуктами из-за утечки с ТЭЦ в Норильске составляет не менее 180 тыс. кв. километров. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Дизельное топливо попало на землю, затем в реки Дальдыкан и Амбарная, а также в ручей Безымянный. Дальнейшее распространение нефтяного пятна по воде удается сдерживать специальными бонами – устройствами из непромокаемого материала. Но экологи отмечают, что при утечке дизеля боны менее эффективны, чем при разливах нефти.

"Дизельное топливо токсичнее, чем нефть, и содержит в себе химические соединения, которые не улавливаются бонами. Часть соединений хорошо взаимодействует с водой, растворяется и просачивается через боны", - рассказал "Известиям" эколог Александр Колотов.

В опасности оказались не только рыба и другие живые организмы, населяющие водоемы. Из реки Амбарной питьевая вода поступает жителям Норильска. Более того, Генпрокуратура не исключает, что загрязняющие вещества попали в озеро Пясино и одноименную реку, которая впадает в Карское море.

Пока эксперты не берутся оценить последствия техногенной аварии для окружающей среды. Главная задача – собрать и утилизировать нефтепродукты. Накануне президент Владимир Путин объявил в Норильске чрезвычайную ситуацию (ЧС) федерального масштаба. На ликвидацию брошены силы МЧС. По словам главы спасательного ведомства Евгения Зиничева, специалисты уже нашли способ устранить последствия аварии, причем без сжигания топлива, передает РИА "Новости".

Параллельно идет разбирательство о причинах ЧП. Дизельное топливо вылилось из резервуара на территории ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норильского никеля" – Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), 29 мая. По предварительной оценке, утечка составила более 20 тыс. тонн.

Сначала компания пыталась ликвидировать аварию своими силами, лишь спустя несколько дней о произошедшем сообщили властям и запросили помощи. На совещании Путин высказал губернатору края Красноярского края Александру Уссу, что думает по поводу такой безответственности.

Делом занялось Главное следственное управление СК РФ. Заведено три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод", пишет "Царьград". Начальник цеха, где произошел разлив топлива, задержан, но он пока отказывается давать показания.

