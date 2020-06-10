Во время задержания она отказалась проходить медицинскую экспертизу

Заместителя начальника службы уполномоченных Екатеринбурга задержали в Свердловской области. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что женщина была в нетрезвом состоянии.

Как сообщает URA.RU, она возвращалась с похорон. При исполнении не была, поскольку находилась в отпуске. Пройти медицинское освидетельствование она отказалась. Поскольку отказ от этой процедуры сотрудником правоохранительных органов оценивается как проступок, ее решили уволить "по отрицательным мотивам".







