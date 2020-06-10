Свара завязалась на берегу залива

В подмосковном Долгопрудном случилась серьезная потасовка. Разгоревшийся между двумя мужчина конфликт перерос в массовое побоище.

Инцидент произошел на берегу Котовского залива. Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", в ходе драки пострадал один человек. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как директора российских звезд избили в Одинцово.