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В подмосковном Долгопрудном случилась серьезная потасовка. Разгоревшийся между двумя мужчина конфликт перерос в массовое побоище.
Инцидент произошел на берегу Котовского залива. Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", в ходе драки пострадал один человек. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как директора российских звезд избили в Одинцово.
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