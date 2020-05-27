Женщина отвечала за финансы Пугачевой, Крутого и Пригожина

Финансовый директор звезд российского шоу-бизнеса Ольга Джавахадзе попала в больницу с синяками на лице и ушибом ребер. 57-летняя женщина рассказала врачам, что травмы ей нанесла собственная дочь.

"Информация об этом сразу же была передана в полицию", – сообщили медики.

Причиной драки стал конфликт из-за семейных разногласий. Как сообщает издание "КП" со ссылкой на близкие к семье, женщина была недовольна вредными привычками собственной дочери, за что и была сильно избита.

Долгое время ОльгаДжавахадзе отвечала за все финансовые сделки, проводимые от имени Аллы Пугачевой. Она решала вопросы о покупке Примадонной цехов по производству чипсов, акций винного и пивного завода, а также решала нюансы развода артистки с Филиппом Киркоровым. Джавахадзе была настолько близка к певице, что та даже приглашала ее на семейные застолья и появлялась с ней на светских мероприятиях, пишет издание.

Около 11 лет назад женщина перестала вести дела артистки. Утверждается, что они не сотрудничают по обоюдным причинам.

Кроме Пугачевой, Джавахадзе вела финансовые дела Иосифа Пригожина, Игоря Крутого и Аллы Духовой. Издание сообщает, что клиентами Ольги были и другие именитые артисты и звездные семьи.

Сейчас по факту избиения финансового директора российских звезд возбудили уголовное дело.