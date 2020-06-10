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Ревность заставила жителя Подмосковья нанять киллера

Незадачливый преступник попался при передаче денег за заказ

В Мытищах развернулась настоящая драма. Житель Московской области никак не мог забыть бывшую жену. Женщина нашла себе нового возлюбленного, и отвергнутый экс-супруг решил избавиться от соперника.

Для реализации своего преступного плана злоумышленник обратился к местному жителю, чтобы тот нашел исполнителя убийства, сообщает пресс-центр регионального ГУ МВД РФ.

Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", злодея взяли под стражу при передаче оплаты посреднику за якобы совершенное убийство.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о массовой драке в Подмосковье.

Ольга ФЕДОРОВА

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