Незадачливый преступник попался при передаче денег за заказ

В Мытищах развернулась настоящая драма. Житель Московской области никак не мог забыть бывшую жену. Женщина нашла себе нового возлюбленного, и отвергнутый экс-супруг решил избавиться от соперника.

Для реализации своего преступного плана злоумышленник обратился к местному жителю, чтобы тот нашел исполнителя убийства, сообщает пресс-центр регионального ГУ МВД РФ.

Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", злодея взяли под стражу при передаче оплаты посреднику за якобы совершенное убийство.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о массовой драке в Подмосковье.