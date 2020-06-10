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Огонь открыли в "Ашане".
Стрелять начал мужчина, которого охранники магазина заподозрили в краже. Когда он стоял у кассы, его попытались задержать. В ответ мужчина выхватил травмат и выстрелил в охранника и ранил его в руку. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Как сообщается, стрелок сбежал. На место выехали медики и полиция.
Ранее Утро.ру писало о погоне со стрельбой в Москве из-за нарушителя карантина.
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