ЧП случилось в ТЦ "Капитолий" на Правобережной

Огонь открыли в "Ашане".

Стрелять начал мужчина, которого охранники магазина заподозрили в краже. Когда он стоял у кассы, его попытались задержать. В ответ мужчина выхватил травмат и выстрелил в охранника и ранил его в руку. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Как сообщается, стрелок сбежал. На место выехали медики и полиция.

Ранее Утро.ру писало о погоне со стрельбой в Москве из-за нарушителя карантина.