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В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину. Причиной ареста стала необычная находка в салоне его автомобиля. Обыскав машину, полицейские обнаружили шесть сотен свертков с героином.
Инцидент произошел в подмосковной Кашире, передает пресс-центр областного ГУ МВД РФ.
Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", всего в машине лежало 1,2 килограммов наркотиков. За такой проступок преступнику грозит до 20 лет тюремного заключения.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о массовой драке в подмосковном Долгопрудном.
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