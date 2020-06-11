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Полицейские поймали дилера с 600 свертками наркотиков

Инцидент произошел в подмосковной Кашире

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину. Причиной ареста стала необычная находка в салоне его автомобиля. Обыскав машину, полицейские обнаружили шесть сотен свертков с героином.

Инцидент произошел в подмосковной Кашире, передает пресс-центр областного ГУ МВД РФ.

Как отмечает издание "Подмосковье сегодня", всего в машине лежало 1,2 килограммов наркотиков. За такой проступок преступнику грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о массовой драке в подмосковном Долгопрудном.

Ольга ФЕДОРОВА

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