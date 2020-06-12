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Опасного сантехника-маньяка задержали в Подмосковье

Мужчину будут судить за многочисленные убийства

В Подмосковье задержали опасного маньяка. Судить его будут за многочисленные изнасилования и убийства. Об это РИА "Новости" рассказали в следственных органах. 

Мужчина занимался сантехническими работами. Больше о нем нет пока никакой информации. Орудовал убийца в Ступинском и Каширском районах. 

Ранее "Утро.ру" писало, что в Йошкар-Оле произошла серьезная авария с участием маршрутки. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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