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В Подмосковье задержали опасного маньяка. Судить его будут за многочисленные изнасилования и убийства. Об это РИА "Новости" рассказали в следственных органах.
Мужчина занимался сантехническими работами. Больше о нем нет пока никакой информации. Орудовал убийца в Ступинском и Каширском районах.
Ранее "Утро.ру" писало, что в Йошкар-Оле произошла серьезная авария с участием маршрутки.
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