Мужчину будут судить за многочисленные убийства

В Подмосковье задержали опасного маньяка. Судить его будут за многочисленные изнасилования и убийства. Об это РИА "Новости" рассказали в следственных органах.

Мужчина занимался сантехническими работами. Больше о нем нет пока никакой информации. Орудовал убийца в Ступинском и Каширском районах.

Ранее "Утро.ру" писало, что в Йошкар-Оле произошла серьезная авария с участием маршрутки.