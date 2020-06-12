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Жители Омска остались без газа

В трубу ударила молния

Жители левобережной часть города Омска остались без газа. В трубу, которая снабжает дома, ударила молния. Об этом проинформировало Министерство энергетики РФ, сообщает Телеграм-канал РИА "Новости".

В настоящий момент на месте, куда ударила молния, бушует пожар. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Подмосковье задержали сантехника– маньяка. Мужчина обвиняется в многочисленных убийствах и изнасилованиях. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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