В трубу ударила молния

Жители левобережной часть города Омска остались без газа. В трубу, которая снабжает дома, ударила молния. Об этом проинформировало Министерство энергетики РФ, сообщает Телеграм-канал РИА "Новости".

В настоящий момент на месте, куда ударила молния, бушует пожар.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Подмосковье задержали сантехника– маньяка. Мужчина обвиняется в многочисленных убийствах и изнасилованиях.



