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Жители левобережной часть города Омска остались без газа. В трубу, которая снабжает дома, ударила молния. Об этом проинформировало Министерство энергетики РФ, сообщает Телеграм-канал РИА "Новости".
В настоящий момент на месте, куда ударила молния, бушует пожар.
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