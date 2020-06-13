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В Самарской области упал самолет

В Самарской области упал самолет
Фото: UAC/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Два пилота погибли

Легкомоторный самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ, который совершал плановый полет, жестко приземлился в Самарской области, недалеко от поселка Октябрьский Кинельского района.  В результате происшествия инструктор и курсант умерли.

Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном МЧС. 

Как передает телеграм-канал "Подъем" ЧП произошло около аэропорта Бобровка. Следователи выясняют причины падения воздушного судна.

В начале июня вертолет Ми-38 совершил аварийную посадку на трассе в Подмосковье. Однако тогда никто не пострадал. 

Полина ИВАНОВА

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