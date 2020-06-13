Два пилота погибли

Легкомоторный самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ, который совершал плановый полет, жестко приземлился в Самарской области, недалеко от поселка Октябрьский Кинельского района. В результате происшествия инструктор и курсант умерли.

Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном МЧС.

Как передает телеграм-канал "Подъем" ЧП произошло около аэропорта Бобровка. Следователи выясняют причины падения воздушного судна.

В начале июня вертолет Ми-38 совершил аварийную посадку на трассе в Подмосковье. Однако тогда никто не пострадал.