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Легкомоторный самолет Як-52 аэроклуба ДОСААФ, который совершал плановый полет, жестко приземлился в Самарской области, недалеко от поселка Октябрьский Кинельского района. В результате происшествия инструктор и курсант умерли.
Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном МЧС.
Как передает телеграм-канал "Подъем" ЧП произошло около аэропорта Бобровка. Следователи выясняют причины падения воздушного судна.
В начале июня вертолет Ми-38 совершил аварийную посадку на трассе в Подмосковье. Однако тогда никто не пострадал.
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