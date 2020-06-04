Вертолет неожиданно сел из-за сигнала о поломке

Военный вертолет Ми-38 приземлился на трассу в Подмосковье, недалеко от Гжели. В результате экстренной посадки никто не пострадал. Об этом журналистам рассказал источник.

Как пишет "Интерфакс", вертолет не смог долететь до места назначения из-за технической неисправности. Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах, происшествие случилось еще 3 июня вечером, но известно о нем стало лишь сейчас.

В последнее время с военными вертолетами все чаще происходят аварии. Так, в начале мая в Крыму разбился Ми-35. А в конце месяца на Чукотке вынужденно и жестко сел Ми-8.



