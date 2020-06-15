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Недалеко от берегов Великобритании, около графства Йоркшир, в Северное море упал американский истребитель F-15. Об этом сообщили СМИ.
Как передает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ВВС США, причина катастрофы не известна, как и то, выжил ли пилот.
Спасатели ищут военного и сам самолет.
В мае, напоминает RT, разбился F-35A Lightning II во Флориде. Катастрофа произошла вскоре после падения F-22 на той же базе.
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