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F-35 разбился вслед за F-22 на той же базе

F-35 разбился вслед за F-22 на той же базе
Фото: flickr.com/96228372@N06
Эглин становится кладбищем для истребителей пятого поколения

В американской Флориде потерпел крушение истребитель F-35. Самолет, как и недавно разбившийся F-22, вылетел с базы ВВС США Эглин. Летчик успел катапультироваться, и его жизни сейчас ничего не угрожает.

Как пишет журнал The Drive, ЧП случилось вечером 19 мая примерно в 21:30 по местному времени. Полет был тренировочным. Если F-35 разбился, что вероятнее всего, это будет уже третья потеря истребителя. На базе Эглин – вторая за неделю. Либо летчикам не везет, либо там происходит что-то не то.

Кроме того, что на Эглин проводятся тренировочные полеты, на базе есть испытательный полигон для различных вооружений. Также здесь разрабатываются бомбы и ракеты, а рядом находится учебная база летчиков ВМС США. Могли F-35 случайно сбить, не сообщается, но теоретически такое могло произойти.

Ранее журнал The National Interest поставил под сомнение целесообразность дальнейшего производства F-35, так как у него обнаружено множество проблем, а стоимость единицы не уменьшается, как планировалось. До этого Турция, производящая комплектующие для самолета, вышла из программы, в результате чего образовался дефицит запчастей.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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