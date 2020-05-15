Президент США в ужасе от того, что основная часть самолета производится в Турции

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал программу F-35 и назвал главную проблему самолета – "разброс" деталей по всему миру.

Отвечая на вопрос журналистки из Fox Business Network, он назвал чудовищной тупостью тот факт, что США не производят весь самолет на своей территории.

Трамп сказал, что основную часть истребителя делают в Турции, а затем присылают в Штаты. И в случае разрыва этих связей, Анкара может отказать в поставке ключевых компонентов F-35 из-за отказа США продавать ей истребители.

"Я изменю эту систему. Мы будет сами делать этот лучший в мире самолет", – приводит слова Трампа Defense News.

Ранее в правительстве США опубликовали отчет, из которого стало ясно, что дефицит комплектующих для F-35 вырос в разы, и программа "завоевания мира" истребителем находится под угрозой.

Проект Joint Strike Fighter задумывалась именно как производство самолетов для союзников. Причем страны, которые хотели бы иметь на вооружении F-35, должны были "вложиться" в производство в обмен на возможность выпуска компонентов на своей территории. Получается, что Трамп решил сломать всю программу и запустить все по-новой, но это наоборот, скорее всего, отбросит ее на годы назад.

Как оказалось, выход Турции из проекта стал намного болезненнее для США, чем представлялось ранее. Либо в Пентагоне просто делали хорошую мину при плохой игре. В чем-то ситуация с F-35 напоминает ловушку, в которую попал Су-57.

Изначально планировалось, что в новый самолет "Сухого" инвестируют индийцы, но постоянный срыв сроков привел к тому, что Нью-Дели ретировался. Не удалось пока продать Су-57 и в другие страны. Для этого нужно сделать хотя бы первую партию серийных образцов, пусть даже 10 экземпляров.

F-35 уже произведено более 500 машин. Однако для всей программы этого недостаточно. Производитель до сих пор пытается снизить стоимость одного экземпляра, и неразбериха с запчастями может сыграть злую шутку с самолетом.