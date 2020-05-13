США катастрофически не хватает деталей после выхода Турции из проекта

Выход Турции из программы F-35 из-за покупки российских С-400 ударил по истребителю больнее, чем предполагалось. Принципиальность Вашингтона может очень дорого обойтись Пентагону.

В отчете американского правительства говорится, что, если в августе 2017 г. производитель получал с опозданием только порядка 2 тыс. деталей, в июле 2019-го эта цифра выросла до 10 тыс., то есть показатель вырос в восемь раз. Дефицит запчастей в месяц тоже резко вырос: еще в июле 2018 г. не хватало 875 единиц, а через год уже более 8 тысяч.

Как пишет Defense News, цепочка поставок была прервана, из-за того, что Турция перестала производить комплектующие для фюзеляжа, шасси F-35, хотя ранее представители Пентагона уверяли, что поставки продолжатся. Всего турецкие компании намеревались производить более тысячи деталей для истребителя.

В отчете правительства США также сказано, что для компенсации нехватки запчастей пришлось перенастроить линию сборки, а также по-другому загружать мощности. Это снизит эффективность производства и увеличит количество рабочих часов персонала, необходимых для выполнения заказа.

Новые производители деталей, которые были выбраны вместо турецких, еще должны пройти аттестацию и провести испытания, а это займет немало времени.

Есть и другая проблема: с 2019 г. Pratt & Whitney приостановила поставку двигателей F135 для истребителя из-за неудачных испытаний. Теперь в компании планируют внести изменения в производственную линию и даже обучить персонал.