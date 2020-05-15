Американцы лишились еще одного "Хищника"

Во Флориде разбился истребитель пятого поколения F-22, приписанный к базе ВВС Эглин. Как сообщает Airlive, авария произошла утром, в ходе тренировочного полета.

Летчик успел катапультироваться, его доставили в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии. На данный момент идет расследование причины крушения.

F-22 больше не производится, поэтому потеря истребителя – серьезная неприятность для ВВС США.