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Авиашоу американской пилотажной группы The Thunderbirds над Лос-Анджелесом едва не окончилось трагедией в прямом эфире. Шесть F-16 летели фигурой "Дельта" в виде треугольника, когда внезапно №3 начал уходить вправо.
Летчик истребителя №6 отреагировал моментально, дернув ручку вправо, что позволило избежать столкновения. После этого F-16 как ни в чем не бывало вернулся в строй. Соответствующее видео опубликовано в "Ютуб". Опыту и реакции шестого F-16 можно только позавидовать.
Как пишет журнал The Drive, не известно, почему пилот третьего истребителя начал уходить вправо, но, согласно карте, выпущенной пилотажной группой до авиашоу, в это это время истребители должны были находиться над океаном, а не над городом. Это означает, что возможно, что-то пошло не так.
The Thunderbirds устраивают турне по западным штатам США в поддержку медиков, которые сейчас имеют дело с коронавирусом. Группа была основана еще в 1953 году. В разное время летчики полетали на F-84, F-100, "Фантомах", "Талонах", и теперь на F-16.
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