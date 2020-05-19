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Шведская компания SAAB получила заказ на поставку самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛОиУ) и управления Saab-2000 Eriye.
Заказчик держится в секрете, но вероятно, воздушные системы будут производиться для ВВС Швеции. Также есть вероятность, что это может быть Пакистан или Саудовская Аравия, которые также эксплуатируют Saab-2000.
Как сообщает The Shephard News, сумма контракта составляет 1,553 млрд. шведских крон или $160 млн. Поставки по плану будут осуществлены с 2020 по 2023 годы. По оценкам экспертов Jane’s, это 2-3 самолета
Самолет Saab-2000 Eriye предназначен для разведки, контроля воздушного пространства, наблюдения за границами, а также поддержки поисково-спасательных операций. Машина может быть использована для наведения истребителей и ракет.
На самолете, в частности, установлена многофункциональная РЛС бокового обзора PS-890 Eriye. Ее антенна расположена в надфюзеляжном неподвижном обтекателе.
В последнее время шведы начали активно укреплять вооруженные силы страны, так как увидели для себя агрессию в действиях России. Так, недавно скандинавы глубоко модернизировали подлодку "Готланд" и скоро "прокачают" вторую субмарину этого класса.
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