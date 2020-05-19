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Шведы создали подлодку для уничтожения кораблей Балтфлота

Шведы создали подлодку для уничтожения кораблей Балтфлота
Фото: commons.wikimedia.org
Россия постепенно проигрывает технологичным скандинавам под водой

Шведские военные назвали свою подлодку класса "Готланд", недавно вернувшуюся в строй после модернизации, самой современной, незаметной и эффективной подлодкой в Балтийском и Северном морях.

Именно эти субмарины в случае начала войны будут противостоять российским МРК "Буян-М", "Каракуртам", а также советским подлодкам "Варшавянка", которых в строю осталось всего две: Б-806 "Дмитров" и Б-871 "Алроса", которая находится в ремонте.

На Балтийский флот не поставили ни одной модернизированной "Варшавянки" проекта 636.3 с "Калибрами". Почти все они на Черноморском флоте.

Вместе с тем шведы сложа руки не сидели. По данным Naval News, на головной "Готланд" модернизировали воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) до версии Mk.3, поставили новый перископ Safran, гидролокатор Kongsberg SA9510S, а также систему радиоэлектронной борьбы Exelis ES-3701 и перспективную боевую информационно-управляющую систему. Последнюю планируется использовать на подлодках нового поколения проекта A26.

Первую субмарину этой серии по плану передадут ВМС Швеции в 2024 году. А пока шведы модернизируют вторую лодку – "Уппланд" – и, возможно, возьмутся за третью.

Как напоминает The National Interest, в середине 2000-х гг. американцы арендовали "Готланд" для противолодочных учений. В итоге шведские подводники пробили оборону авианосной группы Carrier Strike Group 7 и даже сфотографировали авианосец USS Ronald Regan.

Российским конкурентом "Готланд" должна была стать "Лада" проекта 677, но, к сожалению, мощность ВНЭУ не устроила моряков. Лодки этого типа, которые сейчас строятся и проходят испытания, планируются к передаче Северному и Тихоокеанскому флоту.

Подлодки "Готланд" не вооружены крылатыми ракетами, как обновленные "Варшавянки", а лишь торпедами и минами, то есть предназначены для уничтожения кораблей и других субмарин. Однако технологически они действительно превосходят российские подлодки Балтфлота просто потому, что современнее.

Видимо, в ВМФ РФ посчитали, что двух дизель-электрических и не самых тихих подлодок пока достаточно для шведов. Но такими темпами очень скоро скандинавы окончательно превзойдут россиян под водой.

Александр ИЛЬИН

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