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Стала известна дата запуска российской "Царь-торпеды"

Стала известна дата запуска российской "Царь-торпеды"
Кадр youtube.com
Оружие Судного дня, наконец, опробуют в море

Первый пуск "Царь-торпеды", или глубоководного аппарата "Посейдон", состоится осенью этого года с борта атомной подводной лодки "Белгород". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, в собранном виде "Посейдона" пока нет. Военные лишь испытывают отдельные узлы и агрегаты.

В феврале прошлого года военные отчитались об успешных полигонных испытаниях комплекса, соответствующее видео опубликовало Минобороны. На нем видно, как торпеда выходит из пусковой установки. Также показаны работа экипажа и сам "Посейдон" в цехе.

Планируется, что носителями термоядерных "Посейдонов" будут подлодки "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851. Первую спустили на воду в апреле прошлого года, вторую планируется спустить в конце июня. Обе субмарины будут нести по шесть "Царь-торпед".

На Западе считают глубоководные аппараты "Посейдон" скорее блефом Москвы, чем реальным оружием Судного дня, так как в случае начала ядерной войны ракеты будут намного эффективнее. Тем не менее "Посейдон", как и гиперзвуковой блок "Авангард", может быть использован США как предлог для того, чтобы не продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). 

Более того, в Америке до сих пор считают "Посейдон" фантастикой, хоть и признают, что за необитаемыми подводными аппаратами будущее.

Александр ИЛЬИН

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