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Появилось видео рухнувшего в Калифорнии F-16

Фото: commons.wikimedia.org
Летчик пытался посадить самолет, но что-то пошло не так

Американский телеканал ABC7 опубликовал видео падения F-16 недалеко от Лос-Анджелеса. Накануне самолет упал на склад недалеко от авиабазы в округе Риверсайд. Как сообщалось ранее, он пробил крышу и рухнул на стеллажи коробок. После этого начался небольшой пожар, который был потушен автоматической системой пожаротушения.


По видео можно определить, что самолет падал на бок по касательной, то есть пилот пытался посадить истребитель, а когда понял, что это не удастся, катапультировался. По данным очевидцев, F-16 заходил на посадку на шоссе, но что-то пошло не так, и он упал в полмиле от того участка, где собирался сесть.

Сам пилот успешно приземлился неподалеку, повезло и работникам склада – 12 человек получили мелкие травмы и от госпитализации отказались.

Видимо, самолет выработал основную часть топлива, иначе последствия были бы намного серьезнее. Плюс летчику удалось отвести самолет от зданий, где могло быть намного больше людей. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ гидравлической системы, которая отвечает за элероны, закрылки и другие элементы, отвечающие за маневрирование. 

Александр ИЛЬИН
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