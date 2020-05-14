Производство истребителя сравнили с покупкой клерком дорогого спорткара

Из-за растущего федерального долга США, а также множества трудностей, которые возникли с производством истребителя F-35, Вашингтону следует свернуть программу "проблемного самолета" и сконцентрироваться на других проблемах.

Такую точку зрения на страницах The National Interest высказал аналитик Росс Марчард. По его мнению, программу просто топит нехватка деталей и огромная стоимость обслуживания истребителя. Достаточно вспомнить, что один шлем пилота F-35 стоит сотни тысяч долларов. Пока летчики используют обычные.

Чтобы достать новые детали, их приходится снимать с более ранних машин, что выглядит настоящим "каннибализмом".

А совсем недавно выяснилось, что в связи с выходом из программы одной лишь Турции, не захотевшей отказываться от С-400, дефицит деталей и запчастей для F-35 вырос в несколько раз.

Ситуацию серьезно усложнила пандемия коронавируса, которая затормозила логистику и производство комплектующих. Тем более, что Lockheed Martin собиралась организовать производство в Италии, где совсем недавно бушевал COVID-19. Пока вакцины от вируса нет, поэтому ситуация опять может усугубиться.

Летчики хвалят F-35 за его радар и огромное количество датчиков, позволяющих находиться над схваткой. Однако, вместе с тем, они отмечают и недостатки: ограниченное время на сверхзвуке, давление в кабине, которое вызывает боль в ушах у пилотов. В ВМС США утверждают, что в режиме поиска морских целей самолет "видит" только небольшую полоску водной поверхности.

Развивать проект дальше и брать на это деньги налогоплательщиков, с точки зрения Марчарда, все равно что заставлять семью со средним доходом купить "Ламборгини" за $200 тыс., которую сразу же придется везти в автосервис. В чем-то F-35 повторяет судьбу Су-57 с тем отличием, что американец уже пошел в производство.