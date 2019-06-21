F-35 разрывает шаблоны

Истребитель будущего превратится в "супергероя"

Американский истребитель F-35, который то критикуют за уязвимость, то хвалят за авионику будущего, в ближайшем будущем переживет еще одну "реинкарнацию" – Block IV.

Журнал Popular Mechanics выяснил некоторые новинки, которые получит и так самый современный самолет в мире. Среди них – возможность управления "роем" беспилотников, роботизированные крылья, увеличенные топливные баки и система предотвращения столкновения с поверхностью. Здесь можно вспомнить ЧП с японским F-35, который на полной скорости вошел в море.

По данным Air Force, в новом истребителе версии Block IV будет использовано 53 новые технологии, при этом внешний вид F-35 не изменится ни на йоту.

Во-первых, обновят программное обеспечение самолета. Это будет делаться поэтапно, каждый апрель и октябрь, начиная с этого года и до 2024-го.

F-35 получит новые дисплеи в кабине, еще больше системной памяти и более мощные процессоры в рамках пакета Technology Refresh 3.

Вооружение тоже будет новым. Во внутренний отсек F-35 возьмет "умные" глиссадные бомбы Stormbreaker (Small Diameter Bomb II), британские ракеты ASRAAM и Meteor, SOM-J разработки Турции и Lockheed Martin. А также новые противокорабельные и ракеты класса "воздух-поверхность" производства Kongsberg и Raytheon. Сила F-35 будет в использовании вооружений союзников, поэтому истребитель сможет действовать на всей территории Европы и не только, пополняя свой арсенал.

F-35 получит 11 радарных и электрооптических обновлений, а также 13 "апгрейдов" средств РЭБ.

Система предотвращения столкновений GCAS исключит дезориентацию пилота и падение истребителя. Бортовые датчики F-35 сами определят опасную ситуацию и вернут самолет на безопасную траекторию.

F-35 критиковали за относительно небольшой радиус. Теперь он получит дополнительно 600 галлонов топлива во внешних баках.

Наконец, самолет будет взаимодействовать с дронами, в частности, беспилотником-помощником XQ-58 "Валькирия", который сможет выполнять наиболее опасные операции и проводить "разведку боем".

Часть новинок, которые получит F-35 засекречены. В частности, ими занимается легендарный отдел Lockheed Martin "Skunk Works", который в свое время работал над U-2 и SR-71. Некоторые эксперты предполагают, в частности, вооружение F-35 лазерами.