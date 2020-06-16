Правоохранители расследуют все случаи "минирования"

Письма с угрозами поступают в адрес сотрудников российских посольств и консульств за рубежом. В том числе анонимные информаторы сообщают о заложенных бомбах в дипломатических зданиях. Это подтвердили в МИД РФ.

"Письма с различными угрозами, как правило, носят заведомо ложный характер", – отметили во внешнеполитическом ведомстве. Несмотря на это, по каждому случаю проводится обязательная проверка. Службы безопасности российских загранучреждений вместе с местными правоохранительными органами расследуют каждый случай.

"Ведется соответствующая оперативная работа по выявлению источников угроз и предотвращению их повторения", – передает РИА "Новости". Важно то, что и в России, и в большинстве других стран подобные письма с угрозами или ложным указанием на угрозу является подсудным делом.

Ранее сообщалось, что в июне сотрудников ряда посольств РФ пришлось эвакуировать после сообщения о заложенной в здании бомбе. Угрозы взрыва не подтвердились.

В конце 2019 г. российские города были буквально парализованы из-за массовой рассылки электронных писем с сообщениями о минировании судов, музеев, школ, торговых центров и т.п. Расследование показало, что "шутники" находились на Украине.