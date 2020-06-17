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Легкомоторный самолет потерпел крушение сразу после взлета. Сообщается, что он приземлился прямо на супермаркет, в результате чего пострадали два человека.
Инцидент произошел в Малиновском районе Одессы. По предварительной информации, один из пострадавших погиб на месте.
О произошедшем сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одессе.
По неподтвержденным данным, причиной трагедии стала неисправность двигателя.
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