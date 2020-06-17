Самолет рухнул рядом с супермаркетом в Одессе

Самолет рухнул рядом с супермаркетом в Одессе
Фото: pixabay.com
Один человек погиб

Легкомоторный самолет потерпел крушение сразу после взлета. Сообщается, что он приземлился прямо на супермаркет, в результате чего пострадали два человека. 

Инцидент произошел в Малиновском районе Одессы. По предварительной информации, один из пострадавших погиб на месте.

О произошедшем сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одессе. 

По неподтвержденным данным, причиной трагедии стала неисправность двигателя.

Евгения НАГОРСКАЯ

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