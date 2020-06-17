Один человек погиб

Легкомоторный самолет потерпел крушение сразу после взлета. Сообщается, что он приземлился прямо на супермаркет, в результате чего пострадали два человека.

Инцидент произошел в Малиновском районе Одессы. По предварительной информации, один из пострадавших погиб на месте.

О произошедшем сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одессе.

По неподтвержденным данным, причиной трагедии стала неисправность двигателя.