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Очевидцы рассказали, что в центре Москвы прогремели выстрелы. Инцидент якобы случился на ул. Зоологическая. Об этом сообщили СМИ.
Как передает агентство "Москва", полиция проверяет эту информацию, а ее сотрудники выехали на место происшествия.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что 15 июня в столице, на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Три человека, в том числе правоохранители, были ранены.
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