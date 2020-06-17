В центре Москвы произошла стрельба

Информации о пострадавших пока нет

Очевидцы рассказали, что в центре Москвы прогремели выстрелы. Инцидент якобы случился на ул. Зоологическая. Об этом сообщили СМИ.

Как передает агентство "Москва", полиция проверяет эту информацию, а ее сотрудники выехали на место происшествия. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что 15 июня в столице, на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Три человека, в том числе правоохранители, были ранены. 

Полина ИВАНОВА

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