Информации о пострадавших пока нет

Очевидцы рассказали, что в центре Москвы прогремели выстрелы. Инцидент якобы случился на ул. Зоологическая. Об этом сообщили СМИ.

Как передает агентство "Москва", полиция проверяет эту информацию, а ее сотрудники выехали на место происшествия.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что 15 июня в столице, на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Три человека, в том числе правоохранители, были ранены.