Появился список погибших при стрельбе в Москве

Имена жертв перестрелки опубликовали в соцсетях

В результате стрельбы на севере Москвы 18 июня погибли четыре человека. Данные о детях пока разнятся – ранее появилась информация, что жертвами стали двое. Однако телеграм-канал 112 сообщает, что среди погибших – один ребенок, двое женщин и сам стрелок. Последний, по предварительным данным, покончил с собой.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве на улице Приорова в жилом доме прогремела стрельба. Пока есть несколько версий случившегося – среди них ссора молодого человека с девушкой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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