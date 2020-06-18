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В доме 38а/2 на улице Приорова раздались выстрелы. Очевидцы утверждают, что были слышны также крики женщины.
Сообщается, что в квартиру к пострадавшей проник мужчина с пистолетом. Сейчас он заперся там вместе с женщиной и двумя детьми, угрожая снова открыть огонь.
По предварительной информации пострадала женщина. У нее ранения в области головы и шеи.
На место срочно подъехали сотрудники полиции, которые вошли в подъезд дома в бронежилетах. К зданию подоспели медики, сообщает "360".
Причины произошедшего разнятся. Одни утверждают, что нападавший жил в квартире вместе со своим сыном. Оба ранее судимы.
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