Есть раненый

В доме 38а/2 на улице Приорова раздались выстрелы. Очевидцы утверждают, что были слышны также крики женщины.

Сообщается, что в квартиру к пострадавшей проник мужчина с пистолетом. Сейчас он заперся там вместе с женщиной и двумя детьми, угрожая снова открыть огонь.

По предварительной информации пострадала женщина. У нее ранения в области головы и шеи.

На место срочно подъехали сотрудники полиции, которые вошли в подъезд дома в бронежилетах. К зданию подоспели медики, сообщает "360".

Причины произошедшего разнятся. Одни утверждают, что нападавший жил в квартире вместе со своим сыном. Оба ранее судимы.