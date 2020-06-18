Заперся в квартире с детьми: неизвестный открыл огонь в Москве

Заперся в квартире с детьми: неизвестный открыл огонь в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Есть раненый

В доме 38а/2 на улице Приорова раздались выстрелы. Очевидцы утверждают, что были слышны также крики женщины.

Сообщается, что в квартиру к пострадавшей проник мужчина с пистолетом. Сейчас он заперся там вместе с женщиной и двумя детьми, угрожая снова открыть огонь. 

По предварительной информации пострадала женщина. У нее ранения в области головы и шеи. 

На место срочно подъехали сотрудники полиции, которые вошли в подъезд дома в бронежилетах. К зданию подоспели медики, сообщает "360".  

Причины произошедшего разнятся. Одни утверждают, что нападавший жил в квартире вместе со своим сыном. Оба ранее судимы. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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