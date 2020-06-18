Девушка не дожила пару дней до своего Дня рождения

Во время перестрелки на улице Приорова в Москве погибли две женщины и ребенок. Стрелок пришел выяснять отношения со своей бывшей девушкой, после чего открыл стрельбу.

После того, как нападавший открыл стрельбу, раненная девушка успела сама вызвать полицию и назвать имя парня.



Как сообщает СК, в результате инцидента девушка погибла. Также обнаружили тела подруги и ее сына, которые проживали в квартире. Парень закончил жизнь самоубийством.

По данным "КП", девушка не дожила до своего 22-летия всего пару дней. При жизни она работала моделью – снималась для модных журналов и проходила обучение в Доме моды Вячеслава Зайцева.

"После обучения она не продолжила работу в нашем доме. Приносим глубочайшие соболезнования родным погибшей", – прокомментировали в Доме моды Зайцева "Вечерней Москве".

Нападавшему, как сообщает телеграм-канал "Mash", был 21 год. Незадолго до трагедии девушка решила расстаться с парнем – предполагается, что это и стало причиной конфликта. По данным канала, некоторое время стрелок приходил к дому погибшей и выкрикивал под ее окнами признания в любви и извинения. На видео предположительно запечатлен нападавший.

Как сообщает "360", погибшая была знакома с нападавшим со школы. До трагедии они не встречались около двух месяцев. Знакомый пары утверждает, что стрелок очень изменился после возвращения из армии.

"Он стал странно выглядеть, странно одеваться. Ходил все время в военных штанах, в футболке старой, какой-то свитер грязный-потрепанный. Хотя раньше этого не было", – рассказал источник журналистам.

Напомним, о стрельбе на севере Москвы стало известно накануне 18 июня около трех часов дня.