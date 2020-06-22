В Чернобыльской зоне вновь загорелся лес

продолжениеРоссию обвинили в стремлении разорвать связь между Украиной и США
С огнем боролись 11 пожарных

На Украине, в Чернобыльской области, опять произошел пожар в лесу. Огонь охватил площадь в 3 гектара. Его удалось потушить за несколько часов.

Известно, что возгорание лесной подстилки произошло 21 июня. Все случилось на территории Лубянского лесничества, которое находится в селе Ильинцы. Около 21:00 спасателям удалось справиться с огнем. Его тушили с помощью трех единиц техники 11 пожарных.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по ЧС, 22 июня в 07:00 еще наблюдалось тление травы в Лубянском лесничестве.  

В апреле в Чернобыльской зоне вспыхнул серьезный пожар, который долго не могли потушить, напоминает "Вечерняя Москва". Дым доходил до границы с Белоруссией, позже даже начали тлеть торфяники.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Календарь садовода: что нужно делать в огороде 22 июня

Какие работы следует провести на даче, расскажет "Утро.ру"

Смешные анекдоты на 22 июня

Свежие приколы от "Утро.ру" развеселят в начале рабочей недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей