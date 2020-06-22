С огнем боролись 11 пожарных

На Украине, в Чернобыльской области, опять произошел пожар в лесу. Огонь охватил площадь в 3 гектара. Его удалось потушить за несколько часов.

Известно, что возгорание лесной подстилки произошло 21 июня. Все случилось на территории Лубянского лесничества, которое находится в селе Ильинцы. Около 21:00 спасателям удалось справиться с огнем. Его тушили с помощью трех единиц техники 11 пожарных.

Как сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по ЧС, 22 июня в 07:00 еще наблюдалось тление травы в Лубянском лесничестве.

В апреле в Чернобыльской зоне вспыхнул серьезный пожар, который долго не могли потушить, напоминает "Вечерняя Москва". Дым доходил до границы с Белоруссией, позже даже начали тлеть торфяники.