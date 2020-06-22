Электрический разряд притянул велосипед, на котором ехал молодой человек

В жителя Фрязино 19-летнего Александра попала молния. Спасти его помогли очевидцы инцидента, которые вызвали скорую помощь.

"Подмосковье сегодня" сообщает, что шторм, бушевавший на днях в Московской области, застал мужчину в городском округе Щелково.

Свидетели сделали ему непрямой массаж сердца. И, хотя мужчина находился в сознании, его госпитализировали. Сообщается, что под наблюдением врачей Александр будет находиться как минимум неделю: медики должны убедиться, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.