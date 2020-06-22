Москвичей предупредили о новой погодной опасности

В столице ожидаются сильные дожди

С 21:00 в понедельник, 22 июня, и в течение 24 часов в Москве и Подмосковье будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. В столице возможен сильный ливень с грозой. 

Вторник, как сообщает "Москва 24", может стать одним из самых холодных летних дней в столичном регионе, поскольку температура воздуха днем не поднимется выше +20°C. 

В Москве 23 июня может выпасть до четверти нормы осадков за месяц, пишет НСН

Метеорологи назвали июнь самым ненастным месяцем этого года, поскольку с его начала в столице прошло уже 4 сильных дождя. Обычно подобное происходит около трех – четырех раз за год. 

Ранее ливень обрушился на Москву 20 июня – тогда затопило несколько улиц, а от удара молнии пострадали двое человек. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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