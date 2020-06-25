Синоптики рассказали о природных аномалиях

В российской столице в эти выходные может быть побит температурный рекорд. Москвичей предупредили о возможной 30-градусной жаре днем 27 и 28 июля.

Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Познякова РИА "Новости", самым жарким станет суббота. В дневные воздух может прогреться до температуры выше, чем +30°C. Она не исключила, что может быть побит рекорд 2013 г., когда в Москве температура поднялась до +32°C.

В воскресенье будет немного полегче: из-за облаков температура воздуха понизится до +28°C. При этом, по сообщению специалистов, перенести жару в выходные будет несложно, поскольку северный ветер станет смягчающим элементом для восприятия температур.

Прогноз на июнь для европейской части страны в целом не меняется. Столбики термометров будут находиться в пределах нормы, указывает "МИР24".

Ниже температура упадет на Урале и в Приволжском округе, где в среднем за сутки она будет варьироваться от +12°C до +16°C, поясняет "Пятый канал".

Недавно на столицу обрушился рекордный ливень, из-за которого были затоплены некоторые улицы и пострадали люди.